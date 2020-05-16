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Гронкьяер: Зиеш сразу станет основным в Челси

Англия
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Экс-вингер высказался об игре марокканца

Гронкьяер: Зиеш сразу станет основным в Челси
Новина українською

Бывший датский вингер Йеспер Гронкьяер высказался по поводу Хакима Зиеша, который летом проделает тот же путь, что и Гронкьяер в 2000-м году, перебравшись из "Аякса" в "Челси".

"В последние пару сезонов Зиеш производил на меня наиболее сильное впечатление из состава "Аякса", хотя он и не является воспитанником их академии.

Такого рода игроки нужны твоей команде. Думаю, все топ-клубы следили за Зийешем и спрашивали себя, достаточно ли он хорош для них. Он великолепный игрок, и в "Челси", думаю, он сразу заиграет в стартовом составе", — цитирует Гронкьяера Goal.

Напомним, Зиеш обошёлся "Челси" в 40 миллионов евро. Ранее он был признан лучшим игроком "Аякса" третий сезон подряд.

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В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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