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Ман Сити готов продать Сане
Контракт быстроногого немца с "горожанами" истекает в июле 2021 года
"Манчестер Сити"может продать вингера Лероя Сане в "Баварию", но только по правильной цене.
В начале мая в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" готова предложить "Сити" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации, что никак не устраивает чемпионов Англии.
Тем не менее, как утверждает Evening Standard, продажа Сане в ближайшее трансферное окно возможна. Для этого "Бавария" должна предложить гораздо больше денег за игрока, которого "Сити" прошлым летом оценил в 130 млн. фунтов.
При этом боссы "Сити" все еще надеются, что Лерой одумается и подпишет новый контракт.