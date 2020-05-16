Ман Сити готов продать Сане

"Манчестер Сити"может продать вингера Лероя Сане в "Баварию", но только по правильной цене.

В начале мая в немецкой прессе появилась информация, что "Бавария" готова предложить "Сити" 35 миллионов фунтов в качестве компенсации, что никак не устраивает чемпионов Англии.

Тем не менее, как утверждает Evening Standard, продажа Сане в ближайшее трансферное окно возможна. Для этого "Бавария" должна предложить гораздо больше денег за игрока, которого "Сити" прошлым летом оценил в 130 млн. фунтов.

При этом боссы "Сити" все еще надеются, что Лерой одумается и подпишет новый контракт.