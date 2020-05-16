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Абрахам: Очень люблю футбол, но не хочу принести вирус домой

Англия
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Форвард высказался о возобновлении АПЛ

Абрахам: Очень люблю футбол, но не хочу принести вирус домой
Новина українською

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам высказался об идее возобновления сезона в АПЛ.

"Каждый видит, что происходит в мире. Все хотят возвращения футбола. Я люблю футбол. Это был мой первый полноценный сезон в "Челси", отличный сезон, который бы я с удовольствием продолжил.

Самое главное для меня – чтобы все были здоровы и в безопасности. Футбол всегда может вернуться. Если это безопасно, давайте сделаем это, но если это не так, мы подождем. У моего отца астма, поэтому когда я снова начну играть и, не дай Бог, заражусь и принесу коронавирус домой, то это худшее, что может произойти.

Последнее, что мне нужно, это поймать вирус самому или контактировать с зараженными", – заявил Абрахам Daily Mail.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам коронавирус
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