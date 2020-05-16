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Бернарду Силва: Гвардиола – один из лучших тренеров в истории

Англия
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Бернарду Силва: Гвардиола – один из лучших тренеров в истории
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал своего наставника Хосепа Гвардиолу одним из лучших тренеров всех времен.

"Лично я научился столь многому не только у него, но и у всех моих партнеров по команде с момента, как перешел в "Манчестер Сити". Он один из лучших тренеров всех времен. Замечательно, что он есть у нас.

Он оказал огромное влияние за время своей работы в "Манчестер Сити". Вы можете видеть это по результатам и трофеям за последние три сезона.

С момента моего перехода мы выиграли немало трофеев. Но приятная вещь не только в этом, а также в том, как мы играем. Мы думаем, что наши фанаты наслаждаются нашей игрой — атаками, обилием моментов, голами. Это привлекательный футбол", — цитирует Силву Daily Mail.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Бернарду Силва
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