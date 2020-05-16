  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вернер останется в Лейпциге, если переход в Ливерпуль сорвется
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернер останется в Лейпциге, если переход в Ливерпуль сорвется

Англия
(1 голосов)

Тимо видит только одно место продолжения карьеры

Вернер останется в Лейпциге, если переход в Ливерпуль сорвется
Новина українською

Нападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год. Об этом сообщает The Athletic.

"Ливерпуль" практически согласовал все детали сделки, однако из-за экономического кризиса им может не хватить ресурсов на трансфер. В сложившейся ситуации "красным" будет затруднительно расстаться даже с 50 миллионами евро (45 млн. фунтов), что прописаны в контракте немца отступными.

По информации источника, Вернер уже переговорил с Клоппом, подтвердив свое желание присоединиться к "Ливерпулю". Но если "красные" не сделают свое предложение, Тимо не собирается вступать в переговоры с другими заинтересованными клубами вроде "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

24-летний игрок сборной Германии предпочитает отложить свою мечту на 12 месяцев, чем отказаться от нее вовсе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...