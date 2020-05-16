Вернер останется в Лейпциге, если переход в Ливерпуль сорвется

Нападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год. Об этом сообщает The Athletic.

"Ливерпуль" практически согласовал все детали сделки, однако из-за экономического кризиса им может не хватить ресурсов на трансфер. В сложившейся ситуации "красным" будет затруднительно расстаться даже с 50 миллионами евро (45 млн. фунтов), что прописаны в контракте немца отступными.

По информации источника, Вернер уже переговорил с Клоппом, подтвердив свое желание присоединиться к "Ливерпулю". Но если "красные" не сделают свое предложение, Тимо не собирается вступать в переговоры с другими заинтересованными клубами вроде "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

24-летний игрок сборной Германии предпочитает отложить свою мечту на 12 месяцев, чем отказаться от нее вовсе.