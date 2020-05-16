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Ван Анхольт: Ван Биссака лучше Александер-Арнольда
Экс-партнёр по команде похвалил Аарона
Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает своего бывшего партнёра по команде Аарона Ван-Биссаку лучшим игроком, нежели Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
"Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения. Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент.
Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа Заху, против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.