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Ван Анхольт: Ван Биссака лучше Александер-Арнольда

Англия
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Экс-партнёр по команде похвалил Аарона

Ван Анхольт: Ван Биссака лучше Александер-Арнольда
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Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает своего бывшего партнёра по команде Аарона Ван-Биссаку лучшим игроком, нежели Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

"Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения. Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент.

Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа Заху, против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Патрик Ван Анхольт Трент Александер-Арнольд Аарон Ван-Биссака
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