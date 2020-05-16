Ван Анхольт: Ван Биссака лучше Александер-Арнольда

Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт считает своего бывшего партнёра по команде Аарона Ван-Биссаку лучшим игроком, нежели Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

"Могу ли я сказать, что Ван Биссака лучше, чем Александер-Арнольд? Да, без тени сомнения. Они разные игроки. В плане обороны Аарон невероятен. Лучше, чем Трент.

Да, Трент умеет атаковать и подавать угловые, у него хорошая правая нога. Но если вы спросите Уилфа Заху, против кого он бы хотел играть, думаю, он скажет, что против Трента", — цитирует Ван Анхольта Daily Mirror.