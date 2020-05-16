Фред: В МЮ все хотят, чтобы Погба остался

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред высказался о важности Поля Погба для клуба.

"Погба — отличный игрок. Люди, которые ежедневно находятся рядом с ним здесь, знают это. Все, кто видел его игру и следил за последним чемпионатом мира, понимают, что он является отличным игроком. Конечно, мы хотим, чтобы он остался, потому что он многое даст команде", – цитирует Фреда Esporte Interativo.

Интерес к Погба проявляют "Ювентус" и "Реал". Его контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2021 года, однако у клуба есть опция продления соглашения еще на 12 месяцев в одностороннем порядке.