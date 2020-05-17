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Виллиан: Не общался с Моуриньо по поводу переходу в Тоттенхэм
Бразилец отрицает наличие переговоров со "шпорами"
Вингер "Челси" Виллиан опроверг слухи о том, что он ведет переговоры о своем переходе в "Тоттенхэм".
Напомним, в июле истекает контракт Виллиана с "Челси", что даст ему возможность выйти на рынок свободных агентов.
"Я был удивлен, когда увидел новости. Я сказал: "Откуда люди это взяли?" Потому что я не разговаривал с Моуриньо, даже по телефону, как и не встречался с ним, и уж точно не бывал у него дома.
Так что эти новости — неправда. Я не встречался с ним. Конечно, у меня хорошие отношения с ним, мы иногда общаемся. Но в последнее время, честно, я никак не контактировал с Моуриньо", — цитирует Виллиана Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что семье Виллиана очень комфортно в Лондоне, так что экс-игрок "Шахтёр" готов остаться в городе даже в случае, если он покинет "Челси". Интерес к игроку приписывают "Тоттенхэму" и "Арсеналу", в котором играет его близкий друг Давид Луис.