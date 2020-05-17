Стив Брюс: Командам нужно гораздо больше времени на подготовку к рестарту АПЛ

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс высказался против возобновления сезона АПЛ 12 июня.

"Мы пока не знаем, сможем ли собрать всех игроков к первой фазе подготовки к сезону. Нельзя забывать, что футболисты не играли восемь недель, и это, пожалуй, самая длинная пауза в их карьерах.

Обычно, чтобы подготовиться к первой официальной игре, предсезонка длится шесть недель с шестью контрольными матчами. Так что нам понадобится немало времени, чтобы набрать форму, иначе мы рассыпемся как карточный домик.

Многие тренеры обеспокоены тем же. Нам нужно минимум шесть недель. Не вижу, каким образом нам удастся возобновить матчи раньше конца июня", – сказал Брюс The Telegraph.