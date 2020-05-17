Виллиан: Большинство игроков не в восторге от идеи возобновления сезона

Вингер "Челси" Виллиан считает, что большинство игроков АПЛ опасаются продолжать сезон.

"Если честно, как я мог увидеть, многим игрокам — большинству, я бы сказал — некомфортно от идеи о возвращении футбола прямо сейчас. Мы очень хотим вернуться, мы скучаем по игре и по любимой работе. Однако это должно быть безопасно для нас. Так мы на это смотрим. Наше здоровье должно быть на первом месте.

Поэтому игрокам не будет комфортно вернуться, пока это не будет абсолютно безопасно", — цитирует Виллиана Evening Standard.