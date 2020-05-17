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Вратарь Ливерпуля Адриан: Надеюсь на Энфилде не будут включать You will never walk alone

Англия
(1 голосов)

Испанец высказался о матчах без болельщиков

Вратарь Ливерпуля Адриан: Надеюсь на Энфилде не будут включать You will never walk alone
Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Адриан поделился мыслями насчет проведения матчей без зрителей на трибунах.

"Будет очень странно, и нам необходимо согласиться играть на "Энфилде" без болельщиков, без "You will never walk alone", хотя я надеюсь, что они не будут включать песню через колонку.

В конце концов, мы профессионалы, которые должны сделать шаг вперед и адаптироваться к новой реальности", – поделился испанский голкипер.

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В статье: Адриан Ливерпуль коронавирус карантин
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Источник:
ESPN
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