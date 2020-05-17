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Руни: Ван Гал научил меня большему, нежели другие тренери. Его надо было оставить в МЮ

Англия
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Англичанин лестно отозвался о экс-наставнике "красных дьяволов"

Руни: Ван Гал научил меня большему, нежели другие тренери. Его надо было оставить в МЮ
Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", а ныне игрок "Дерби Каунти" Уэйн Руни вспомнил период работы под руководством Луи ван Гала в "МЮ".

"Я был опустошен после того, как Луи уволили. Я получал огромное удовольствие от работы с ним. Нам следовало оставить его на третий сезон. Мы стали бы гораздо сильнее.

Я чувствовал, что все становится лучше, что игроки начинают понимать его идеи. За два сезона совместной работы я узнал больше, чем при любом другом тренере. Вот почему я навеки буду ему признателен. Не только за то, что сделал меня капитаном, но и за веру в меня.

Пускай у нас все равно была не самая сильная команда в АПЛ, мы не могли себе позволить дюжину травмированных игроков. Наш оптимальный состав был достаточно силен, чтобы попасть в топ-4, но из-за травм у нас начались проблемы, потому что общее качество состава было не таким высоким, как прежде.

То время пошло мне на пользу, потому что я решил стать тренером. И в этом смысле работа с Луи неоценима, потому что я многое узнал от него. Я и мечтать не мог о лучшем примере", – рассказал Уэйн Руни.

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В статье: Уэйн Руни Луи Ван Гал Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
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