Виктор Мозес: Конте пришел в Челси и изменил абсолютно все

Хавбек миланского "Интера" Виктор Мозес вспомнил период своей игровой карьеры в "Челси", когда в лондонский клуб пришел нынешний наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

"Конте мой наставник и друг. Я играл под руководством многих тренеров, и все они нравились мне. Самый важный из них – Антонио Конте.

Антонио пришел в "Челси" и просто все изменил. Он невероятный человек, и, честно говоря, полностью изменил мою игру. Он вселил в меня дух бойца, научил одновременно верить в себя и получать удовольствие от футбола.

Под его руководством я провел невероятный сезон и всегда буду благодарен ему за это. Раньше я никогда не играл справа в защите, но он убедил меня и поставил на эту позицию. Он поддерживал меня и давал мне уверенность в себе. Я его не подвел", – рассказал Виктор Мозес.