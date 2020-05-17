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Виктор Мозес: Конте пришел в Челси и изменил абсолютно все

Англия
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Нигериец рассказал о работе под руководством итальянца в Лондоне

Виктор Мозес: Конте пришел в Челси и изменил абсолютно все
Новина українською

Хавбек миланского "Интера" Виктор Мозес вспомнил период своей игровой карьеры в "Челси", когда в лондонский клуб пришел нынешний наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

"Конте мой наставник и друг. Я играл под руководством многих тренеров, и все они нравились мне. Самый важный из них – Антонио Конте.

Антонио пришел в "Челси" и просто все изменил. Он невероятный человек, и, честно говоря, полностью изменил мою игру. Он вселил в меня дух бойца, научил одновременно верить в себя и получать удовольствие от футбола.

Под его руководством я провел невероятный сезон и всегда буду благодарен ему за это. Раньше я никогда не играл справа в защите, но он убедил меня и поставил на эту позицию. Он поддерживал меня и давал мне уверенность в себе. Я его не подвел", – рассказал Виктор Мозес.

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В статье: Антонио Конте Виктор Мозес Интер (Милан) Челси (Лондон)
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