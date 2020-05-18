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Не Реал: Капелло назвал идеальный клуб и тренера для Холанда

Англия
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Место силы норвежца по версии итальянца – в Англии

Не Реал: Капелло назвал идеальный клуб и тренера для Холанда
Новина українською

Бывший главный тренер "Милана", "Ювентуса" и "Реала" Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошел бы форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По информации Sportsfinding со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянский специалист считает идеальной командой для 19-летнего футболиста английский "Ливерпуль". По его словам, габариты, скорость и нацеленность Эрлинга на ворота, а также тренерские способности наставника "красных" Юргена Клоппа, стали бы прекрасным сочетанием.

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Капелло уверен в наличии нужных качеств у Холанда для выступления в АПЛ – в составе "мерсисайдцев" он станет только сильнее.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Фабио Капелло Ливерпуль Эрлинг Холанд
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Источник:
Sportsfinding

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cavo50
18.05.2020 в 12:47
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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