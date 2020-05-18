Не Реал: Капелло назвал идеальный клуб и тренера для Холанда

Бывший главный тренер "Милана", "Ювентуса" и "Реала" Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошел бы форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

По информации Sportsfinding со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянский специалист считает идеальной командой для 19-летнего футболиста английский "Ливерпуль". По его словам, габариты, скорость и нацеленность Эрлинга на ворота, а также тренерские способности наставника "красных" Юргена Клоппа, стали бы прекрасным сочетанием.

Капелло уверен в наличии нужных качеств у Холанда для выступления в АПЛ – в составе "мерсисайдцев" он станет только сильнее.