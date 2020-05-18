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Экс-игрок Милана – про успехи Аллегри в изучении английского и любовь Кака к тактике

Англия
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Антонио приоткрывает завесу желаний Массимилиано?

Экс-игрок Милана – про успехи Аллегри в изучении английского и любовь Кака к тактике
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Бывший футболист "Милана", "Вест Хэма" и "Орландо Сити" Антонио Ночерино рассказал в рамках эксклюзивной беседы с журналистом The Athletic о потенциальной работе Массимилиано Аллегри в АПЛ, а также вспомнил тактическую подкованность бразильца Кака.

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"Я надеюсь, что Аллегри справится в Англии. Он любит Премьер-лигу – Макс смотрел матчи "Вест Хэма" вместе с моей семьей. Когда я был в "Милане", то он уже учил английский язык. Он невероятный тренер с большим опытом. Хочу увидеть его в этом чемпионате – АПЛ особенная".

"Кака? Он очень умный парень. Мы стали хорошими друзьями буквально за неделю. В "Орландо" бразилец каждое утро во время чашки кофе говорил только о футболе. В будущем он может стать отличным менеджером или спортивным директором. Если у нас была игра в воскресенье, то Кака обязательно всю субботу обсуждал тактику, изучал те или иные аспекты".

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В статье: Кака Антонио Ночерино Массимилиано Аллегри АПЛ Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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