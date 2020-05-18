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Бекхэм: Все ещё скучаю по футболу

Англия
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Сегодня исполнилось семь лет с тех пор как Дэвид провел свой последний матч в качестве футболиста

Бекхэм: Все ещё скучаю по футболу
Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм признался, что по-прежнему скучает по карьере игрока.

"Не могу поверить, что сегодня исполняется семь лет с тех пор, как я провёл последний матч в качестве профессионального футболиста. Такие прекрасные воспоминания.

Мне очень повезло, что я выступал вместе с невероятными партнёрами по команде и получал потрясающую поддержку от болельщиков. Всё ещё скучаю по этому.

Не могу дождаться следующей главы в жизни, которая связана с "Интер Майами", — написал 45-летний англичанин на своей странице в "Инстаграме".

Бекхэм является президентом и одним из совладельцев "Интер Майами", который в этом году начал выступать в североамериканской футбольной лиге MLS.

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В статье: Дэвид Бекхэм
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