Англия
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Клубы АПЛ с 19 мая возобновят тренировки
Такое решение было принято по итогам голосования владельцев клубов
Английская Премьер-лига сделала первый шаг к возвращению после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.
По информации пресс-службы лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах. Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями – футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.
Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19.
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