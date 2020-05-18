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Клубы АПЛ с 19 мая возобновят тренировки

Англия
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Такое решение было принято по итогам голосования владельцев клубов

Клубы АПЛ с 19 мая возобновят тренировки
Новина українською

Английская Премьер-лига сделала первый шаг к возвращению после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.

По информации пресс-службы лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах. Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов. При этом занятия будут проходить с ограничениями – футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения COVID-19.

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В статье: АПЛ коронавирус
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