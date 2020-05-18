Ливерпуль пытался переманить Сане

"Ливерпуль" пытался включиться в борьбу за нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает Кристиан Фальк в своём "твиттере".

По информации немецкого журналиста, мерсисайдцы были заинтересованы в услугах 24-летнего футболиста и хотели переманить его к себе. Однако трансфер оказался невозможен по двум причинам. Во-первых, Сане посчитал, что не может перейти из "Манчестер Сити" в стан прямого конкурента и тем самым огорчить болельщиков. Во-вторых, Лерой намерен продолжить карьеру в "Баварии" и не рассматривает других вариантов.

Напомним, Сане был близок к переходу в "Баварию" ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что "Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по форварду.