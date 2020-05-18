Клопп: Будет несправедливо, если Ливерпуль не стане чемпионом - это наш сезон

Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил против досрочного завершения сезона в Англии.

"Ходили слухи, что есть вероятность, что сезон будет завершен, а победитель не объявлен. Мы не могли понять почему, сыграно ведь 76 процентов матчей. Я считаю, что такой шаг был бы очень несправедливым. Мы первые в таблице, это наш сезон.

Борьба с вирусом - самое важное, что есть сейчас. Но это не значит, что других вещей не существует. Конечно, не стать чемпионом - не самая страшная вещь в мире. Мы были не готовы к вирусу. Но мы не в силах подготовиться ко всему", - цитирует Клоппа Goal.

Стоит отметить, что для чемпионству "Ливерпулю" осталось добыть всего лишь две победы.