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СМИ: МЮ в шаге от подписания лидера Атлетико

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Это может серьезно укрепить команду Сульшера

СМИ: МЮ в шаге от подписания лидера Атлетико
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Несмотря на паузу из-за коронавируса, многие клубы продолжают искать новых игроков, которые смогут их усилить.

Как сообщает Marca, "Манчестер Юнайтед" практически полностью согласовал трансфер Сауля Ньигеса. "Атлетико" получит за него 70 миллионов евро.

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Ранее "матрасники" не хотели дешево отпускать воспитанника, однако кризис немного спутал им карты. Они готовы сделать серьезную скидку.

В текущем сезоне Сауль смог провести 37 матчей и забить 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сауль Ньигес Манчестер Юнайтед
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