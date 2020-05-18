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СМИ: МЮ в шаге от подписания лидера Атлетико
Это может серьезно укрепить команду Сульшера
Несмотря на паузу из-за коронавируса, многие клубы продолжают искать новых игроков, которые смогут их усилить.
Как сообщает Marca, "Манчестер Юнайтед" практически полностью согласовал трансфер Сауля Ньигеса. "Атлетико" получит за него 70 миллионов евро.
Ранее "матрасники" не хотели дешево отпускать воспитанника, однако кризис немного спутал им карты. Они готовы сделать серьезную скидку.
В текущем сезоне Сауль смог провести 37 матчей и забить 4 гола.
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