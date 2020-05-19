В Англии планируют церемонию вручения трофея чемпиону Премьер-лиги

Исполнительный директор Английской Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что руководство лиги не планирует отказываться от идеи проведения церемонии вручения трофея победителю. Цитирует Мастерса Sky Sports.

"Если это будет возможно, то да, мы планируем провести церемонию вручения трофея. Мы хотим дать игрокам и всей команде насладиться этим моментом, ради которого они так усердно работали. Мы попытаемся реализовать церемонию, если все будет в порядке с точки зрения безопасности".