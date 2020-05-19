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Капитан Уотфорда не вернется к тренировкам – у его 5-месячного сына проблемы с дыханием
Причину можно понять
Капитан "Уотфорда" Трой Дини сообщил, что не вернется к тренировкам вместе с командой. Цитирует игрока Sky Sports.
"Мы должны возобновить работу на этой неделе. Я уже сообщил клубу, что не приеду. Это не имеет никакого отношения к деньгам. Когда я объясню личные причины такого решения, то все скажут: "Нет проблем". Моему сыну 5 месяцев, у него есть проблемы с дыханием. Я не хочу подвергать его опасности всякий раз, когда возвращаюсь домой".
"На тренировки нужно будет ездить в своей одежде, на базе нельзя принимать душ, а затем мы должны возвращаться домой в грязной форме. Если я положу ее рядом с вещами моего сына или жены, то высока вероятность передать вирус. Во время организационной встречи я задавал очень простые вопросы. Вероятность заражения для темнокожих, азиатов и смешанных этнических групп в 4 раза выше. В два раза чаще мы болеем коронавирусом дольше и тяжелее. Будут ли проводиться дополнительные обследования? На сердце и других органах? Нет. А я считаю, что все это нужно обсуждать".
"Я не могу постричься до середины июля, но могу выйти на поле с 19 людьми и бороться за верховой мяч? Не понимаю, как это работает. Я потерял папу, бабушку, дедушку… Я потерял тех, кто мне дорог. Безопасность более важна, чем несколько фунтов в кармане".
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