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Экс-футболист Арсенала: Обамеянга нужно продать 100%

Англия
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Альядьер советует канонирам избавиться от игрока, так как он может уйти от них бесплатно

Экс-футболист Арсенала: Обамеянга нужно продать 100%
Новина українською

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Жереми Альядьер считает, что в ближайшее трансферное окно "канонирам" стоит расстаться с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

"Они должны продать Обамеянга. 100 процентов. "Арсенал" больше не может терять игроков бесплатно. Если честно, я не могу поверить, что мы снова начинаем лето, когда у нашего топ-футболиста, капитана остался один год по контракту.

Считаю, что нужно решать такие вопросы за два сезона до окончания соглашения. Прошлым летом нужно было либо продлить с ним договор, либо продать его. Когда у футболиста остаётся один год в контракте, он мыслит по-другому.

Это проблема плохого менеджмента. Пьер-Эмерик может покинуть "Арсенал" бесплатно. Да, его могут продать "Реалу" или "Барселоне", но сколько они получат? Прошлым летом он стоил больше € 100 млн", — цитирует Альядьера Goal.

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В статье: Арсенал (Лондон) Жереми Алядьер Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамейянг
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