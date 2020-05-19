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Челси продлил контракт с Кабальеро

Англия
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Вратарь останется в лондонском клубе ещё на год

Челси продлил контракт с Кабальеро
Новина українською

"Челси" воспользовался опцией в контракте и автоматически продлил контракт с 38-летним вратарем Вилли Кабальеро, сообщает The Telegraph. Соглашение рассчитано на 12 месяцев, до 30 июня 2021 года.

Аналогичная опция была активирована в контракте форварда Оливье Жиру.

Продление частично связано с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, однако источник отмечает, что тренерский штаб доволен футболистами и потому решил сохранить их и после 30 июня, когда истекают их соглашения.

Таким образом, с непродленными контрактами у "Челси" остаются только Виллиан и Педро. Если лондонцы не будут их сохранять, то возможно краткосрочное продление до конца сезона.

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В статье: Челси (Лондон) Вилли Кабальеро
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