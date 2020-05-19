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Четыре клуба Европы интересуются Вертонгеном

Англия
(1 голосов)

Сам игрок хочет продолжать выступать за Тоттенхэм

Четыре клуба Европы интересуются Вертонгеном
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В услугах защитника лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Яна Вертонгена заинтересованы несколько клубов из Италии и Испании, сообщает Daily Star.

Действующий контракт Вертонгена с "Тоттенхэмом" рассчитан до конца нынешнего сезона. Соглашение с 33-летним бельгийцем готовы подписать "Милан", "Рома", "Бетис" и "Валенсия".

Сам футболист пока не принял решение, где ему стоит продолжить карьеру после этой кампании. При этом он не против продлить договор со "шпорами", за которых выступает с 2012 года.

В сезоне-2019/2020 Ян принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка Англии и 3 играх Лиги чемпионов. В активе защитника 2 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Милан (Италия)
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