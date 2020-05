Официально: В АПЛ зарегистрированно 6 случаев COVID-19 - всего проведено 748 тестов

Клубы АПЛ провели медицинские тесты среди футболистов и работников на наличие коронавируса.

Всего было сделано 748 тестов. Из них - шесть положительных из трех разных команд. Их имена не сообщаются. Известно, что они были отправлены на самоизоляцию.

BREAKING: The Premier League has confirmed six positive tests for coronavirus from three clubs after first phase of mass testing