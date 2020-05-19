Англия
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Официально: В АПЛ зарегистрировано 6 случаев COVID-19 - всего проведено 748 тестов
Говоря математически - 0,8 процента
Клубы АПЛ провели медицинские тесты среди футболистов и работников на наличие коронавируса.
Всего было сделано 748 тестов. Из них - шесть положительных из трех разных команд. Их имена не сообщаются. Известно, что они были отправлены на самоизоляцию.
BREAKING: The Premier League has confirmed six positive tests for coronavirus from three clubs after first phase of mass testing— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2020
Отметим, что уже с сегодняшнего дня командам разрешено проводить тренировки на клубных базах.
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