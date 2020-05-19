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CAS рассмотрит апелляцию Ман Сити 8-10 июня - ранее клуб был отстранен от Лиги Чемпионов

Англия
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Сверхважный день для англичан

CAS рассмотрит апелляцию Ман Сити 8-10 июня - ранее клуб был отстранен от Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Несколько месяцев назад, "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА на два года от Лиги Чемпионов. Однако "горожане" сразу заявили о готовности подачи апелляции.

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Как стало известно сегодня, CAS официально будет рассматривать это дело с 8-го по 10-е июня. Заседание состоится в Швейцарии.

Отметим, что заседание, с большой долью вероятностью, пройдет в формате видеоконференции. Причина - коронавирус.

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В статье: УЕФА CAS Манчестер Сити
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