CAS рассмотрит апелляцию Ман Сити 8-10 июня - ранее клуб был отстранен от Лиги Чемпионов

Несколько месяцев назад, "Манчестер Сити" был отстранен УЕФА на два года от Лиги Чемпионов. Однако "горожане" сразу заявили о готовности подачи апелляции.

Как стало известно сегодня, CAS официально будет рассматривать это дело с 8-го по 10-е июня. Заседание состоится в Швейцарии.

CAS to hear Manchester City's appeal against 2-year ban in June https://t.co/QImlHKSSlW