Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роуз: Нет сомнений, Почеттино однажды возглавит МЮ
Сейчас они и без него неплохо справляются
Экс-подопечный Маурисио Почеттино Дэнни Роуз рассказал, какой клуб аргентинец имеет шанс возглавить в будущем.
"Без сомнений, однажды это станет "Манчестер Юнайтед". Уверен, что он получит свой шанс в топ клубе. И уверен, что это будет в "МЮ", - приводит слова защитника Goal.
Отметим, что после ухода Маурисио карьера Роуза пошла на спад - зимой он был отдан в аренду.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...