  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роуз: Нет сомнений, Почеттино однажды возглавит МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роуз: Нет сомнений, Почеттино однажды возглавит МЮ

Англия
(1 голосов)

Сейчас они и без него неплохо справляются

Роуз: Нет сомнений, Почеттино однажды возглавит МЮ
UA-Футбол
Новина українською

Экс-подопечный Маурисио Почеттино Дэнни Роуз рассказал, какой клуб аргентинец имеет шанс возглавить в будущем.

Читайте такжеТоттенхэм имеет шанс получить 12 миллионов, если Почеттино возглавит Ньюкасл

"Без сомнений, однажды это станет "Манчестер Юнайтед". Уверен, что он получит свой шанс в топ клубе. И уверен, что это будет в "МЮ", - приводит слова защитника Goal.

Отметим, что после ухода Маурисио карьера Роуза пошла на спад - зимой он был отдан в аренду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэнни Роуз Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...