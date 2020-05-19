Роуз: Нет сомнений, Почеттино однажды возглавит МЮ

Экс-подопечный Маурисио Почеттино Дэнни Роуз рассказал, какой клуб аргентинец имеет шанс возглавить в будущем.

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"Без сомнений, однажды это станет "Манчестер Юнайтед". Уверен, что он получит свой шанс в топ клубе. И уверен, что это будет в "МЮ", - приводит слова защитника Goal.

Отметим, что после ухода Маурисио карьера Роуза пошла на спад - зимой он был отдан в аренду.