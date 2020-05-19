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Ман Сити рассматривает возможность покупки полузащитника Милана
На чье место он будет претендовать?
Исмаэль Беннасер уже этим летом может пойти на повышение. Об этом передает Footmercato.
За его прогрессом следит "Манчестер Сити". Есть вероятность, что в ближайшее трансферное окно они попытаются оформить трансфер полузащитника.
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Беннасер сумел громко заявить о себе летом 2019-го года, когда вместе с Алжиром выиграл КАН. На турнире он был признан лучшим игроком, обойдя Мареза и Мане. После этого, он подписал контракт с "Миланом".
В текущем сезоне Исмаэль отыграл 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу.
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