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Ман Сити рассматривает возможность покупки полузащитника Милана

Англия
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На чье место он будет претендовать?

Ман Сити рассматривает возможность покупки полузащитника Милана
UA-Футбол
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Исмаэль Беннасер уже этим летом может пойти на повышение. Об этом передает Footmercato.

За его прогрессом следит "Манчестер Сити". Есть вероятность, что в ближайшее трансферное окно они попытаются оформить трансфер полузащитника.

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Беннасер сумел громко заявить о себе летом 2019-го года, когда вместе с Алжиром выиграл КАН. На турнире он был признан лучшим игроком, обойдя Мареза и Мане. После этого, он подписал контракт с "Миланом".

В текущем сезоне Исмаэль отыграл 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

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В статье: Манчестер Сити Милан Исмаэль Беннасер
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