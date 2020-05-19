Ман Сити рассматривает возможность покупки полузащитника Милана

Исмаэль Беннасер уже этим летом может пойти на повышение. Об этом передает Footmercato.

За его прогрессом следит "Манчестер Сити". Есть вероятность, что в ближайшее трансферное окно они попытаются оформить трансфер полузащитника.

Беннасер сумел громко заявить о себе летом 2019-го года, когда вместе с Алжиром выиграл КАН. На турнире он был признан лучшим игроком, обойдя Мареза и Мане. После этого, он подписал контракт с "Миланом".

В текущем сезоне Исмаэль отыграл 23 матча, в которых отдал одну голевую передачу.