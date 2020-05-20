В Уотфорде – три случая коронавируса. Футболисты отказываются возобновлять тренировки?

Три представителя "Уотфорда" сдали положительный тест на коронавирус, как сообщает журналист The Athletic и Sky Sports. Инфекция обнаружена у одного игрока команды и двух сотрудников клуба. Все они чувствуют себя хорошо, но будут на неделю изолированы.

Exclusive: Watford worst-hit club in 1st round of PL #COVID19 testing so far, with 3 positive results. 1 player, 2 staff. All ok but will self-isolate 7 days. Additionally a number of players have decided against training tomorrow @TheAthleticUK https://t.co/E2sf1fov9p #WatfordFC — David Ornstein (@David_Ornstein) May 19, 2020

Часть футболистов "Уотфорда" решила не выходить на тренировку. Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков заниматься или играть, если они опасаются за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в 3 клубах. Также английская пресса пишет, что заболел помощник главного тренера "Бернли". Капитан "шершней" уже заявил, что не собирается возвращаться к тренировкам: