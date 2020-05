В Уотфорде – три случая коронавируса. Футболисты отказываются возобновлять тренировки?

Три представителя "Уотфорда" сдали положительный тест на коронавирус, как сообщает журналист The Athletic и Sky Sports. Инфекция обнаружена у одного игрока команды и двух сотрудников клуба. Все они чувствуют себя хорошо, но будут на неделю изолированы.

