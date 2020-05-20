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В Уотфорде – три случая коронавируса. Футболисты отказываются возобновлять тренировки?

Англия
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Вчера высказывался капитан…

В Уотфорде – три случая коронавируса. Футболисты отказываются возобновлять тренировки?
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Три представителя "Уотфорда" сдали положительный тест на коронавирус, как сообщает журналист The Athletic и Sky Sports. Инфекция обнаружена у одного игрока команды и двух сотрудников клуба. Все они чувствуют себя хорошо, но будут на неделю изолированы.

Часть футболистов "Уотфорда" решила не выходить на тренировку. Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков заниматься или играть, если они опасаются за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в 3 клубах. Также английская пресса пишет, что заболел помощник главного тренера "Бернли". Капитан "шершней" уже заявил, что не собирается возвращаться к тренировкам:

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В статье: Уотфорд коронавирус
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