Коронавирус и депрессия. Как в Англии футболисты справляются с психологическими проблемами

Специальное исследование среди бывших и действующих футболистов во время пандемии коронавируса побудило их раскрыть много вопросов о своем психическом здоровье. Игроки признаются в подавленном состоянии и депрессии во время пандемии, сообщает SkySports. Изменение привычного уклада жизни, неуверенность в будущем, а также проблемы со здоровьем и финансами привели к тому, что 22% опрошенных футболистов чувствуют себя подавленными, испытывают постоянное состояние депрессии или даже рассматривают возможность причинения себе вреда.

В период с середины апреля до середины мая специалисты провели беседы с 262 игроками, чтобы оценить влияние кризиса на них. У 57 людей были выявлены явные проблемы. А вот среди нынешних игроков этот показатель составил шесть процентов.

Отмечается, что многие футболисты боятся высказываться по поводу своего психического здоровья, поэтому футбольным тренерам нужны навыки психической подготовки. Именно они находятся ближе всего к игрокам и имеют влияние на них. Трент Александер-Арнольд воздает должное руководству Юргена Клоппа, говоря: "Он знает, когда обнять кого-то и помочь ему в трудную минуту". Сегодняшние футбольные менеджеры и тренеры лучше разбираются в вопросах психического здоровья, хотя работы сейчас слишком много.

Также исследования показали, что 182 игрока из 262 (69 процентов) были обеспокоены своей будущей футбольной карьерой или финансовым состоянием, а 72 процента заявили о регулярных беспокойствах и чувстве нервозности, беспокойства. 24 человека из этой группы (девять процентов), испытывают трудности с вредными привычками, имеет место и алкогольная зависимость.

Психологи говорят, что контакты и общение с людьми очень важны для психического здоровья и благополучия во время карантина. К сожалению, не все прислушиваются к этим советам. А директор PFA (Ассоциация профессиональных футболистов) Майкл Беннетт, который отвечает за психологическое состояние футболистов, сказал: "Для нынешних игроков очевиден факт отсутствия структурного подхода к проблеме".

"Игроки не знают, когда они вернутся к футболу, начнется ли футбольный сезон вообще, они не уверены в будущем и не полностью понимают, что происходит. Существуют и финансовые сложности у клубов, которые задерживают или обрезают заработную плату.

"У нас есть ряд игроков, которые живут на скромные средства, и это оказывает на них реальное эмоциональное воздействие. Также проблемы со здоровьем - если мы вернемся к сезону, как это будет выглядеть? Как насчет моей семьи? Что будет дальше?". Новые вопросы постоянно продолжают возникать.

От бывших игроков приходит много вопросов о трудоустройстве. Многие из них - работающие не по найму, тренеры, таксисты и тому подобное. У них были эмоциональные проблемы из-за резкого падения заработков, они просто не могли работать. Как итог вы получаете стресс, беспокойство и затяжную депрессию.

Бывший нападающий "Сандерленда" Кевин Филлипс говорит, что профессиональные футболисты в настоящее время испытывают чувство ненужности, отстраненности. Для них это очень непросто и не все справляются.

177 человек из опрошенной группы нуждались в поддержке в вопросах благосостояния, образования, карьеры, трудоустройства и других услуг. Тридцать два человека из 177 попросили о возможности поговорить напрямую с психологом-консультантом или терапевтом, с ними связались, при условии анонимности и того, что они санкционировали контакт.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии выплатила на 100 процентов больше благотворительных средств в апреле по сравнению с мартом, таким образом она отреагировала на кризис COVID-19. С каждым из них работают психологи, открыты горячие телефонные линии и центры по поддержке бывших и действующих футболистов.

По материалам SkySports