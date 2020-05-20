"Я бы преуспел в АПЛ". Роберто Карлос признался, что мог перейти в английский топ-клуб

Бывший левый защитник мадридского "Реала" встречался с Романом Абрамовичем в 2007 году – бразильский футболист был готов поменять "Сантьяго Бернабеу" на "Стэмфорд Бридж". Цитирует Роберто Карлоса Goal.com.

"У меня тогда было два предложения – от "Фенербахче" и "Челси". С лондонцами не сложилось, я поехал в Турцию. С "синими" мы почти договорились – мне просто нужно было подписать контракт. Я приехал в Париж, чтобы встретиться с Абрамовичем. К сожалению, в последний момент все сорвалось из-за юридических проблем".