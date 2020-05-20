  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я бы преуспел в АПЛ". Роберто Карлос признался, что мог перейти в английский топ-клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я бы преуспел в АПЛ". Роберто Карлос признался, что мог перейти в английский топ-клуб

Англия
(1 голосов)

Пушка имела шансы разразиться в Лондоне?

"Я бы преуспел в АПЛ". Роберто Карлос признался, что мог перейти в английский топ-клуб
Новина українською

Бывший левый защитник мадридского "Реала" встречался с Романом Абрамовичем в 2007 году – бразильский футболист был готов поменять "Сантьяго Бернабеу" на "Стэмфорд Бридж". Цитирует Роберто Карлоса Goal.com.

Читайте такжеРоберто Карлос: С Роналдо не сравнятся даже Неймар, Криштиану Роналду или Лионель Месси

"У меня тогда было два предложения – от "Фенербахче" и "Челси". С лондонцами не сложилось, я поехал в Турцию. С "синими" мы почти договорились – мне просто нужно было подписать контракт. Я приехал в Париж, чтобы встретиться с Абрамовичем. К сожалению, в последний момент все сорвалось из-за юридических проблем".

"Такое часто бывает. Уверен, что я бы преуспел в АПЛ – этот чемпионат подходил под мои характеристики. К слову, с Англией у меня не сложилось дважды: в 1995 году мною интересовалась "Астон Вилла", но они не сумели удовлетворить запросы "Палмейраса", а я отправился в "Интер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Роман Абрамович Роберто Карлос Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...