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"Я бы преуспел в АПЛ". Роберто Карлос признался, что мог перейти в английский топ-клуб
Пушка имела шансы разразиться в Лондоне?
Бывший левый защитник мадридского "Реала" встречался с Романом Абрамовичем в 2007 году – бразильский футболист был готов поменять "Сантьяго Бернабеу" на "Стэмфорд Бридж". Цитирует Роберто Карлоса Goal.com.
"У меня тогда было два предложения – от "Фенербахче" и "Челси". С лондонцами не сложилось, я поехал в Турцию. С "синими" мы почти договорились – мне просто нужно было подписать контракт. Я приехал в Париж, чтобы встретиться с Абрамовичем. К сожалению, в последний момент все сорвалось из-за юридических проблем".
"Такое часто бывает. Уверен, что я бы преуспел в АПЛ – этот чемпионат подходил под мои характеристики. К слову, с Англией у меня не сложилось дважды: в 1995 году мною интересовалась "Астон Вилла", но они не сумели удовлетворить запросы "Палмейраса", а я отправился в "Интер".
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