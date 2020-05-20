Второй за день: Челси продлил контракт с Жиру

Лондонский "Челси" продлил контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

Сделка расчитана на один сезон и истекает летом 2021-го года. Всего в этом сезоне француз сумел провести 13 матчей и забить 3 гола. В его подписании зимой было заинтересовано сразу несколько команд.

More contract news! — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) May 20, 2020

Отметим, что буквально час назад "пенсионеры" продлил сделку с другим футболистом.