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Второй за день: Челси продлил контракт с Жиру
Хороший день для лондонцев
Лондонский "Челси" продлил контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.
Сделка расчитана на один сезон и истекает летом 2021-го года. Всего в этом сезоне француз сумел провести 13 матчей и забить 3 гола. В его подписании зимой было заинтересовано сразу несколько команд.
More contract news!— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) May 20, 2020
Отметим, что буквально час назад "пенсионеры" продлил сделку с другим футболистом.
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20.05.2020 в 21:37
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