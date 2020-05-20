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Второй за день: Челси продлил контракт с Жиру

Англия
(1 голосов)

Хороший день для лондонцев

Второй за день: Челси продлил контракт с Жиру
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" продлил контракт с Оливье Жиру. Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

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Сделка расчитана на один сезон и истекает летом 2021-го года. Всего в этом сезоне француз сумел провести 13 матчей и забить 3 гола. В его подписании зимой было заинтересовано сразу несколько команд.

Отметим, что буквально час назад "пенсионеры" продлил сделку с другим футболистом.

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В статье: Оливье Жиру Челси
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.05.2020 в 21:37
Челси сжиру продлил контракт)))
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