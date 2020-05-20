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Сильва: Мое время в Ман Сити подходит к концу, я достиг всего, чего хотел
Легенда "горожан"
Капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва подтвердил, что покинет команду в конце сезона.
"Я уверен, что мне нужно идти вперед. Я десять лет играл за "Ман Сити" и достиг всего, чего хотел. Мое время в клубе подходит к концу, но мое сердце всегда будет здесь.
В Манчестере ко мне все прекрасно относятся. Для игры в футбол здесь прекрасная атмосфера. Но сейчас мне и моей семье нужен новый вызов", - приводит слова испанца Goal.
Ранее сообщалось, что Сильва временно продлит контракт с клубом.
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