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Поль тоже в строю – Погба вернулся к тренировкам
Составит ударную связку с Фернандешем в следующем сезоне?
В Сети появилась фотография, на которой можно увидеть, что французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся к тренировочным сессиям команды. Полузащитник работает с мячом, отрабатывая дриблинг.
Таким образом, можно констатировать, что Погба полностью восстановился от полученной травмы лодыжки.
Pogba is back! ????— Goal (@goal) May 21, 2020
Fit and with the ball at his feet again ????
????: @ManUtd pic.twitter.com/Rgu1G2eFGD
Не все единогласны с тем, что Поль будет защищать цвета "красных дьяволов" в следующем сезоне:
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Источник:Sporting News
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