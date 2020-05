Поль тоже в строю – Погба вернулся к тренировкам

В Сети появилась фотография, на которой можно увидеть, что французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся к тренировочным сессиям команды. Полузащитник работает с мячом, отрабатывая дриблинг.

Таким образом, можно констатировать, что Погба полностью восстановился от полученной травмы лодыжки.

Pogba is back! ????



Fit and with the ball at his feet again ????



????: @ManUtd pic.twitter.com/Rgu1G2eFGD