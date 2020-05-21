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Поль тоже в строю – Погба вернулся к тренировкам

Англия
(1 голосов)

Составит ударную связку с Фернандешем в следующем сезоне?

Поль тоже в строю – Погба вернулся к тренировкам
Новина українською

В Сети появилась фотография, на которой можно увидеть, что французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся к тренировочным сессиям команды. Полузащитник работает с мячом, отрабатывая дриблинг.

Таким образом, можно констатировать, что Погба полностью восстановился от полученной травмы лодыжки.

Не все единогласны с тем, что Поль будет защищать цвета "красных дьяволов" в следующем сезоне:

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sporting News

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