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Сульшер: Я предпочту иметь дыру в составе, а не мудака – сейчас в МЮ нет ни одного гнилого яблока

Англия
(1 голосов)

Откровения Оле

Сульшер: Я предпочту иметь дыру в составе, а не мудака – сейчас в МЮ нет ни одного гнилого яблока
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал в интервью United We Stand, что именно играет для него наибольшую роль при формировании состава команды. Цитирует норвежца Goal.com.

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"Я предпочту иметь дыру в составе, а не мудака. Характер – это очень важно, ведь мы команда. Вы хотите, чтобы у игроков было чуть-чуть эгоизма, но они должны уметь адаптироваться. В марте прошлого года игроки устали физически, ментально, у нас было много травм. Футболисты мыслили негативно, а сейчас – позитивно".

"Были и другие вещи, которые мне не нравились в прошлом году, с которыми не удавалось разобраться до лета. Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше. Но если команда хочет быть успешной, то игрокам нужно выходить на поле в разные этапы сезона. Сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока. Когда ты побеждаешь, то все легко. Только в сложные времена можно увидеть, кого ты хочешь иметь в команде, и у кого есть характер для этого".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Ten0N (Leopolis)
21.05.2020 в 11:01
Кроме погба
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мы за динамо (киев)
21.05.2020 в 10:38
оптимізм сульшера дає надію на повернення мю. вже зачекались.
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+1
0


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