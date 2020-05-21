Сульшер: Я предпочту иметь дыру в составе, а не мудака – сейчас в МЮ нет ни одного гнилого яблока

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал в интервью United We Stand, что именно играет для него наибольшую роль при формировании состава команды. Цитирует норвежца Goal.com.

" Я предпочту иметь дыру в составе, а не мудака . Характер – это очень важно, ведь мы команда. Вы хотите, чтобы у игроков было чуть-чуть эгоизма, но они должны уметь адаптироваться. В марте прошлого года игроки устали физически, ментально, у нас было много травм. Футболисты мыслили негативно, а сейчас – позитивно".

"Были и другие вещи, которые мне не нравились в прошлом году, с которыми не удавалось разобраться до лета. Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше. Но если команда хочет быть успешной, то игрокам нужно выходить на поле в разные этапы сезона. Сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока. Когда ты побеждаешь, то все легко. Только в сложные времена можно увидеть, кого ты хочешь иметь в команде, и у кого есть характер для этого".