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Клопп разрешил игрокам Ливерпуля не приходить на тренировки, если они не чувствуют себя в безопасности

Англия
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Лояльный Юрген

Клопп разрешил игрокам Ливерпуля не приходить на тренировки, если они не чувствуют себя в безопасности
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о решении некоторых игроков клубов АПЛ не выходить на тренировки из-за угрозы заражения коронавирусом. Цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

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"Это выбор футболистов. Я сказал перед занятием: "Вы здесь по своей воле. Обычно, если вы подписываете контракт, то должны быть в то время, которое я назначу, но в этом случае, если вы не чувствуете себя в безопасности, то не обязаны находиться здесь". Нет никаких ограничений, наказаний, ничего. Это их решение, и мы уважаем его на 100%".

"Все парни на месте, первая группа из 10 игроков, потом начнется еще одна тренировка, и это будут еще 10 игроков, а потом еще пять футболистов. Посмотрим, появятся ли они, но на данный момент мы знаем, что да, потому что в противном случае они бы позвонили. Ребята в порядке. Мы никогда не будем подвергать их опасности, чтобы делать то, что мы хотим. Да, мы любим футбол, да, это наша работа, но это не важнее наших жизней или жизней других людей".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль тренировка коронавирус
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Источник:
Sky Sports

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