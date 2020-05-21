Не уверен в безопасности тренировок: Челси разрешил лидеру команды заниматься дома

Во вторник, 19 мая, Н'Голо Канте вернулся к тренировкам на базе "Челси" в Кобхэме после того, как его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Тем не менее, француз не уверен в безопасности возвращения к тренировкам, в то время как вся страна остается на карантине во время пандемии COVID-19.

Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард и руководство "Челси" приняли точку зрения Канте и позволили ему тренироваться самостоятельно дома. Пока непонятно, когда он вернется в расположение команды, но клуб оказывает французскому исполнителю всю возможную поддержку, как отмечает The Telegraph.