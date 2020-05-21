Ньюкасл сделал экс-наставнику Челси выгодное предложение

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш мог переехать в Англию в летнее межсезонье.

По информации Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, недавно к услугам португальского специалиста обратился "Ньюкасл Юнайтед". Английский клуб сделал Андре выгодное предложение, по условиям которого он зарабатывал бы больше, чем в "Марселе", однако тренер ответил отказом.

Напомним, в ближайшее время у "Ньюкасла" должен официально смениться владелец. Новым президентом клуба станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всей сделки.

Ранее Виллаш-Боаш заявлял, что не планирует возвращаться в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур".