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Рабио может перебраться в АПЛ

Англия
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Игроком интересуется Эвертон и лондонский Арсенал

Рабио может перебраться в АПЛ
Новина українською

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо может перебраться в чемпионат Англии летом, сообщает Le10sport.

По данным источника, руководство "старой синьоры" намерено расстаться с футболистом, и уже ведёт переговоры с "Эвертоном" и лондонским "Арсеналом".

Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из "Пари Сен-Жермен", воспитанником которого он является.

В сезоне-2019/2020 25-летний французский футболист провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Адриен Рабио Эвертон
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