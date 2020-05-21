Лидс и Вест Бромвич выйдут в АПЛ в случае досрочного завершения сезона

"Лидс" и "Вест Бромвич" выйдут в АПЛ в том случае, если сезон в Англии завершится досрочно из-за коронавируса, сообщает пресс-служба английской футбольной лиги (EFL).

Обе команды лидируют в чемпионшипе и занимают первые два места. При этом третье место повышения в АПЛ будет разыграно с помощью плей-офф при любых обстоятельствах.

"Лидс" после 37 туров чемпионшипа лидирует в таблице, имея в активе 71 очко, у "Вест Бромвича" на одно очко меньше. На третье место в АПЛ будут претендовать "Фулхэм", "Брентфорд", "Ноттингем Форест" и "Престон", занимающие на данный момент 3-6 места.