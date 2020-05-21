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Тоттенхэм претендует на подписание форварда Фенербахче

Англия
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Не самое громкое подписание

Тоттенхэм претендует на подписание форварда Фенербахче
UA-Футбол
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Жозе Моуриньо продолжает заниматься поисками нового нападающего. Главная причина - вероятный уход Гарри Кейна.

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Как сообщает A Spor, внимание португальского тренера привлек Ведат Мурики из "Фенербахче". На это покупку руководство "Тоттенхэма" может потратить 4,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Мурики провел 28 матчей и забил 15 голов.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Тоттенхэм (Лондон) Ведат Мурики
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