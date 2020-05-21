Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм претендует на подписание форварда Фенербахче
Не самое громкое подписание
Жозе Моуриньо продолжает заниматься поисками нового нападающего. Главная причина - вероятный уход Гарри Кейна.
Читайте такжеСМИ: Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед
Как сообщает A Spor, внимание португальского тренера привлек Ведат Мурики из "Фенербахче". На это покупку руководство "Тоттенхэма" может потратить 4,5 миллионов евро.
В текущем сезоне Мурики провел 28 матчей и забил 15 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...