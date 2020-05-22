Челси продаст Эмерсона в Ювентус за 30 миллионов евро

Лондонский "Челси" готов отпустить защитника Эмерсона Палмиери в туринский "Ювентус" за € 30 млн, сообщает Tuttosport.

По данным источника, лондонский клуб также готов отдать 25-летнего футболиста в аренду. Сообщается, что "Ювентус" может включить в сделку полузащитника Адриена Рабьо.

Эмерсон — воспитанник бразильского "Сантоса". Игрок перешёл в "Челси" из "Ромы" в январе 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эмерсон провёл 14 матчей и не записал в свой актив результативных действий.