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Челси продаст Эмерсона в Ювентус за 30 миллионов евро

Англия
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Также в сделку могут включить Адриена Рабьо

Челси продаст Эмерсона в Ювентус за 30 миллионов евро
Новина українською

Лондонский "Челси" готов отпустить защитника Эмерсона Палмиери в туринский "Ювентус" за € 30 млн, сообщает Tuttosport.

По данным источника, лондонский клуб также готов отдать 25-летнего футболиста в аренду. Сообщается, что "Ювентус" может включить в сделку полузащитника Адриена Рабьо.

Эмерсон — воспитанник бразильского "Сантоса". Игрок перешёл в "Челси" из "Ромы" в январе 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эмерсон провёл 14 матчей и не записал в свой актив результативных действий.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери Челси
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