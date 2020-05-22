Клопп: Гвардиола - самый стильный тренер

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем внешнем виде.

Напомним, немец часто появляется в спортивном костюме. Юрген одевается так, потому что ему комвфортно в такой одежде.

"Я был игроком, а на следующий день стал тренером. Никогда не думал о том, как я выгляжу. Знаю, что это не слишком круто, потому что мы – публичные люди. Когда я оказался в "Боруссии", то подумал: "Может быть, мне придется измениться". Какое-то время я носил джинсы и рубашку. Но так я просто не чувствовал себя комфортно.

Но это не значит, что так одеваться плохо. Думаю, что самый стильный тренер – Пеп Гвардиола. Все, что он носит, идеально ему подходит. Он не носит костюмы, только повседневные вещи", – поделился мнением Клопп на онлайн-конференции, организованной Kick It Out.