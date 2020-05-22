Англия
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Три английских клуба ведут переговоры с агентом Коутиньо
Вскоре к ним может добавиться четвертый
Есть большая вероятность, что ближайшим летом Филиппе Коутиньо вернется в АПЛ.
Как сообщает Mundo Deportivo, с агентом полузащитника вступили в переговоры сразу три английские команды. Речь идет о "Челси", "МЮ" и "Лестере". В ближайшее время, список может пополнить "Ньюкасл".
Сейчас Коутиньо играет за "Баварию" на правах аренды. Немецкий клуб не будет его выкупать, но может краткосрочно продлить контракт.
На его счету в этом сезоне 32 матча и 17 результативных действий (9+8).
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