Три английских клуба ведут переговоры с агентом Коутиньо

Есть большая вероятность, что ближайшим летом Филиппе Коутиньо вернется в АПЛ.

Как сообщает Mundo Deportivo, с агентом полузащитника вступили в переговоры сразу три английские команды. Речь идет о "Челси", "МЮ" и "Лестере". В ближайшее время, список может пополнить "Ньюкасл".

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Сейчас Коутиньо играет за "Баварию" на правах аренды. Немецкий клуб не будет его выкупать, но может краткосрочно продлить контракт.

На его счету в этом сезоне 32 матча и 17 результативных действий (9+8).