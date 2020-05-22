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Арсенал готов вступить в борьбу за Тальяфико

Англия
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Лондонцы ищут усиление на левый фланг

Арсенал готов вступить в борьбу за Тальяфико
UA-Футбол
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Этим летом "Арсенал" попытается подписать Николаса Тальяфико из "Аякса". Об этом передает The Sun.

Аргентинец, по его собственному мнению, уже дорос до перехода в топ чемпионат. Сначала интерес к нему проявляла "Барселона", но именно "канониры" хотят помешать чемпиону Испании.

Читайте такжеТальяфико: Интерес Барселоны? Я всегда мечтал играть в топ чемпионате

Отметим, что это не первый левый защитник в списке "Арсенала". - клуба также следит за Курзава.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Николас Тальяфико
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