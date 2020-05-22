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Арсенал готов вступить в борьбу за Тальяфико
Лондонцы ищут усиление на левый фланг
Этим летом "Арсенал" попытается подписать Николаса Тальяфико из "Аякса". Об этом передает The Sun.
Аргентинец, по его собственному мнению, уже дорос до перехода в топ чемпионат. Сначала интерес к нему проявляла "Барселона", но именно "канониры" хотят помешать чемпиону Испании.
Отметим, что это не первый левый защитник в списке "Арсенала". - клуба также следит за Курзава.
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