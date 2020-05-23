Почеттино: Всегда думал, что займу место Моуриньо, а вышло наоборот

Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с Жозе Моуриньо, заменившего аргентинца на посту главного тренера "шпор".

"Обижен ли я на Жозе? Нет. Послушайте, мы с Жозе давно знаем друг друга. Я вспоминаю, когда мой "Эспаньол" играл с его "Реалом" (в 2012 году), и перед матчем меня спросили, не собираюсь ли я на место Жозе. Я ответил, что мои дети спят в пижамах "Эспаньола" каждую ночь, потому мне очень сложно думать о смене клуба.

Когда я прибыл на стадион, Жозе ждал меня с бутылкой французского красного вина и двумя формами "Реала". Жозе сказал: "Это для твоих детей, пускай теперь носят эту форму". С тех пор у нас хорошие отношения, и я так рад, что он заменил меня в "Тоттенхэме". Также я рад, что оставил клуб в таком состоянии, и я уверен, он очень благодарен за то, каким образом мы помогли прибавить клубу, который теперь является его клубом.

Я всегда думал, что это я заменю его. Он работал в "Реале", а я говорил: "О, может быть, однажды я займу твое место в Мадриде". Но посмотрите, как сложилась жизнь. Это он занял мое место в "Тоттенхэме", — цитирует Почеттино The Guardian.