Маскерано: Клопп делает Ливерпуль совершенной командой

Бывший опорник "Ливерпуля" Хавьер Маскерано высказался об игре "красных" под руководством Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" продолжает удивлять меня своей эволюцией. Ясно, что Клопп построил эту команду по своим лекалам. Я играл тут 10 лет назад и сейчас не вижу ничего схожего с той командой.

Я следил за Клоппом с тех пор, когда он тренировал "Боруссию". Дортмундцы были прессингующей командой, что похоже на нынешний "Ливерпуль". Однако Клопп теперь иначе развертывает игру, в то время как раньше его стиль был более прямой.

Мне нравится эта эволюция. В результате "Ливерпуль" становится более совершенной командой", – цитирует Маскерано Ole.