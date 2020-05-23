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12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу – источник

Англия
(1 голосов)

Пугающие цифры

12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу – источник
Новина українською

Директор по развитию "Тоттенхэма" в Восточной Европе Роман Дубов поделился мнением о летнем трансферном окне.

"Ситуация не так хороша, как хотелось бы. Большая часть клубов АПЛ и Чемпионшипа находится в очень тяжелом положении. Я знаю, что 12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу. В первой и второй лиге непонятно что творится. Поэтому это трансферное окно будет с достаточно скромными переходами, в основном это будут свободные агенты, обмены. Большие клубы попытаются сохранить игроков и продать их тогда, когда рынок будет более устойчивым", — сказал Дубов в эфире "Матч ТВ".

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2020 в 10:46
Секретная информация от секретных источников;))
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