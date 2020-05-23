12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу – источник

Директор по развитию "Тоттенхэма" в Восточной Европе Роман Дубов поделился мнением о летнем трансферном окне.

"Ситуация не так хороша, как хотелось бы. Большая часть клубов АПЛ и Чемпионшипа находится в очень тяжелом положении. Я знаю, что 12 клубов Чемпионшипа выставлены на продажу. В первой и второй лиге непонятно что творится. Поэтому это трансферное окно будет с достаточно скромными переходами, в основном это будут свободные агенты, обмены. Большие клубы попытаются сохранить игроков и продать их тогда, когда рынок будет более устойчивым", — сказал Дубов в эфире "Матч ТВ".